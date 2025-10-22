الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مشروع قانون ضم الضفة الغربية، وذلك خلال القراءة التمهيدية للمشروع داخل الكنيست.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش قائلا: "حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة" وفق تعبيره.

من جانبه، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على ذلك التصويت قائلاً: "حان وقت السيادة الآن".

وأقر الكنيست أيضا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون منفصل اقترحه أفيغدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا" لفرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس. وقد أُقرّ المشروع بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9 أعضاء.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوا الرئيس دونالد ترمب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكشف موقع "بوليتيكو"، الشهر الماضي، أن الرئيس ترمب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

وتختلف الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.