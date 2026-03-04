الكشف عن موعد وصول المدمرة البريطانية إلى قبرص

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأربعاء، بموعد وصول المدمرة البريطانية إلى قبرص، في حين لفتت إلى أن القدرة الصاروخية الباليستية الإيرانية قد تستمر إلى أيام.

وقالت صحيفة التلغراف نقلا عن مصادر مطلعة، إن "المدمرة الصاروخية البريطانية لن تصل إلى قبرص قبل أسبوعين".

في حين نقلت صحيفة التايمز، عن مسؤولين أن "إيران تملك مخزونا من الصواريخ الباليستية يكفي لأيام وقد تبقي على قدراتها لفترة أطول".

وتتجه بريطانيا إلى تعزيز حضورها العسكري في شرق المتوسط، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ قررت إرسال المدمرة البحرية دانكن إلى محيط قبرص، في خطوة احترازية لحماية القواعد البريطانية هناك، ولاسيما قاعدة "أكروتيري" الجوية.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، وما قد تشكله من تهديد مباشر للمصالح البريطانية.