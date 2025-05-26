الكشف عن مقترح عُماني لعودة المفاوضات الإيرانية - الأمريكية

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني، يوم الاثنين، عن مقترح عُماني تم تقديمه لإيران بشأن ملفها النووي، يقضي بوقف مؤقت لعمليات تخصيب اليورانيوم لمدة 6 أشهر كخطوة تمهيدية لاستئناف المفاوضات.

وأوضح أردستاني أن المقترح لم يُقبل بعد من جانب طهران، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني يخشى من تكرار التجارب السابقة التي شهدت مطالب متزايدة من القوى الغربية بعد كل خطوة إيجابية تقدمها إيران.

وأضاف أردستاني أن لدى إيران حالياً قرابة 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يعادل وفقاً لتقديراته القدرة على إنتاج 10 قنابل نووية، مؤكداً أن الخط الأحمر الإيراني بشأن التخصيب لن يُتجاوز.

ولفت النائب الإيراني إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن إيران ستواصل التخصيب عند مستوى يتجاوز التزاماتها السابقة ضمن الاتفاق النووي عام 2015، في إشارة إلى رغبة طهران في انتزاع مزيد من المكاسب مقابل أي تنازلات جديدة.

يأتي هذا التطور في ظل جهود وساطة تقودها سلطنة عُمان لإعادة إحياء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تباعد المواقف بين الطرفين حول تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً، إن الوسيط العماني قدّم في الجولة الأخيرة من المفاوضات مقترحات لحلحلة بعض العقبات في المحادثات النووية، مؤكداً أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة من قبل الجانب الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي،ما تردد عن احتمال توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة أو تجميد برنامج التخصيب النووي لمدة 3 سنوات.

وتمكنت سلطنة عُمان من عقد 5 جولات تفاوضية بين طهران وواشنطن، دون الإعلان عن اختراق حقيقي في الملف النووي.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران"، بينما تصرّ طهران على موقفها الرافض لتقديم أي تنازلات في مجال تخصيب اليورانيوم.