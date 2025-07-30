الكشف عن مغادرة 36 عائلة سورية لمخيم الهول (صور)

شفق نيوز- دمشق

أخرجت إدارة مخيم الهول، يوم الأربعاء، عشرات السوريين المنحدرين من مناطق سيطرة الحكومة السورية بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال مصدر إداري في المخيم لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة تتكون من 36 عائلة سورية (127 شخصاً)، وهذه هي الدفعة الثانية من العائلات السورية التي تخرج من مخيم الهول، وهم من حلب وحمص والرقة".

وقد ناشد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية الديمقراطية بشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، التحالف الدولي والحكومة السورية الانتقالية بـ"التعاون مع الإدارة الذاتية لتسيير خروج العائلات السورية الراغبة بمغادرة المخيمات".

وقد زار وفد رسمي من الحكومة السورية، في ايار/ مايو الماضي، مخيم الهول الواقع شرقي محافظة الحسكة، برفقة مسؤولين من قوات التحالف الدولي، في إطار مساعٍ لمناقشة أوضاع السوريين المقيمين داخل المخيم مع مسؤولي الإدارة الذاتية، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز، في حينها.

وأشار المراسل آنذاكن إلى أن "الاجتماع عقد داخل المخيم بين مسؤولي الإدارة الذاتية والحكومة السورية بمشاركة ممثلين عن التحالف الدولي، حيث دار النقاش حول آليات تسهيل عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، وذلك ضمن خطة تدريجية لإفراغ المخيم من قاطنيه السوريين بشكل طوعي وآمن".

ويضم مخيم الهول، أكثر من 13 ألف لاجئاً عراقياً، ونحو 16 ألف نازحاً سورياً، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف من نساء وأطفال عوائل تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية.