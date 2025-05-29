الكشف عن مسودة الاتفاق "المحتمل" بين حماس وإسرائيل

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة مسودة الاتفاق "المحتمل" بين حماس وإسرائيل للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يوم الخميس، على أن أمريكا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل، فيما سيستكمل ويتكوف تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات.

كما تتضمن الوثيقة، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيضمن التزام إسرائيل، كما تنص على إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.

وبحسب الوثيقة، التي كشف عنها موقع "العربية"، سيتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين.

ووفق وثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.

البيت الأبيض متفائل

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر بأن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والمتعلق بوقف الحرب في غزة، يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين، وتسليم 18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول.

وأوضحت المصادر أيضاً، أن مقترح ويتكوف يتضمن وقف النار بغزة لـ60 يوما؛ إضافةً إلى إطلاق سراح 125 من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد.

وقد كشفت 3 مصادر أمريكية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.

وقال مصدرٌ أمريكي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية.

من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير.

وقف النار لـ60 يوما

وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قالت حركة حماس إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية.

كما أكدت حماس وجود ضمانات أمريكية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار.

وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.

10 أحياء و18 جثمانا

وأوضحت حماس أنه بموجب المقترح فإنها سوف تطلق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمانا، نصفهم باليوم الأول (5 و9) ونصفهم باليوم السابع، وفي المقابل يتم إطلاق سراح 125 أسيرا محكومين بالمؤبد و1111 أسيرا من غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول و180 جثمانا فلسطينيا.

وقالت حركة حماس، إن إدخال المساعدات خلال وقف النار سيتم بآليات متعددة.

في المقابل، أفادت مصادر بأن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا الليلة مع عددٍ من الوزراء لمناقشة مخطط ويتكوف.

وأضافت المصادر أن نتنياهو سيناقش مقترحَ ويتكوف مع عدد من الوزراء بينهم الخارجيةُ والمالية والأمن القومي.