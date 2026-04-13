الكرملين: حصار الموانئ الإيرانية يهدد الأسواق العالمية ومقترح اليورانيوم لا يزال قائماً

شفق نيوز- موسكو

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، عن قلقها من المساعي الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، محذرة من تداعيات محتملة على استقرار الأسواق العالمية، ومؤكدة أن المقترح الروسي بشأن اليورانيوم الإيراني لا يزال قائماً.

وقال الكرملين إن "هناك تفاصيل كثيرة لا تزال غامضة بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض قيود على الملاحة المرتبطة بإيران، بما في ذلك الحديث عن حصار محتمل على مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "أي إجراءات من هذا النوع من شأنها التأثير سلباً على الأسواق العالمية".

وأضاف أن "المقترح الروسي القاضي باستقبال اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال قائماً، لكنه لم يُطلب رسمياً حتى الآن"، داعياً إلى "التعامل بحذر مع أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة".

في المقابل، أعلن الجيش الأميركي فرض حصار على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

من جانبها، رفضت إيران هذه الخطوة، إذ أكد محسن رضائي أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار"، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.