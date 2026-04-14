القيادة الأميركية: لم تتمكن أي سفينة من اختراق الحصار على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكدت القيادة المركزية الأميركية، يوم الثلاثاء، عدم تمكن أي سفينة من اختراق الحصار على إيران، خلال الـ 24 ساعة الأولى من فرض الحصار على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية وتغادرها.

وذكرت القيادة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "‏أكثر من 10,000 من البحارة ومشاة البحرية وأفراد القوات الجوية الأمريكية، مدعومين بأكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية وعشرات الطائرات، ينفذون مهمة فرض حصار على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها".

وأضافت أن "6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة أدراجها والدخول مجدداً إلى أحد الموانئ الإيرانية الواقعة على خليج عُمان".

وأوضحت القيادة، أن "‏الحصار يجري تطبيقه بشكل محايد على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها، بما في ذلك كافة الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان".

وأشارت إلى أن "القوات الأميركية تدعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى الموانئ غير الإيرانية".

وأفادت قناة "CNN"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعبور ناقلة النفط "ريتش ستاري" المملوكة للصين والتي ترفع علم مالاوي مضيق هرمز، وفقًا لبيانات موقع MarineTraffic.

وذكرت القناة: "حاولت السفينة عبور المضيق لأول مرة ظهر الاثنين تقريباً بالتوقيت العالمي المنسق، لكنها عادت أدراجها لفترة وجيزة بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية، ثم حاولت مرة أخرى مساءً، ويبدو أنها عبرت المضيق بحلول فجر الثلاثاء بالتوقيت العالمي المنسق".

وكشفت بريطانيا، يوم أمس الاثنين، عن دخول الحصار الأميركي على مضيق هرمز حيز التنفيذ، فيما أكد رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأدميرال جيمس كيلبي، أن قائد القيادة المركزية ما يزال يبلور القرار الخاص بـ"الحصار".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الاثنين، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.