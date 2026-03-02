القيادة الوسطى الأميركية: كان لإيران 11 سفينة في خليج عُمان واليوم لا وجود لها

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، يوم الاثنين، أن 11 سفينة لإيران لم تعد موجودة في خليج عُمان.

وقالت القيادة في بيان لها: "قبل يومين، كان للنظام الإيراني 11 سفينة في خليج عُمان، أما اليوم فلا وجود لها. لقد دأب النظام الإيراني على القيام بمضايقة والاعتداء على السفن الدولية في خليج عُمان لعقود".

وأضافت "لقد ولّى ذلك الزمن. لطالما شكّلت حرية الملاحة البحرية ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي الأمريكي والعالمي لأكثر من 80 عاماً، ستواصل القوات الأمريكية الدفاع عنها".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.