القيادة المركزية تنفي إغراق حاملة طائرات أميركية من قبل إيران

شفق نيوز- واشنطن

نفت القيادة المركزية الاميركية، يوم الاثنين، استهداف حاملة طائرات وإغراقها من قبل إيران.

وقالت القيادة في بيان لها: لا تزال آلة التضليل التابعة للنظام الإيراني تدّعي زوراً أنها أغرقت حاملة طائرات أميركية.

وأضافت: الحقيقة، الحاملة الوحيدة التي استُهدفت هي "شهيد باقري"، وهي حاملة طائرات إيرانية مسيّرة. وقد استهدفتها القوات الأمريكية بعد ساعات من إطلاق عملية "الغضب الملحمي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.