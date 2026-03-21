القيادة المركزية الأميركية: ضربنا أكثر من 8 آلاف موقع عسكري إيراني

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، استهداف أكثر من 8 آلاف موقع عسكري إيراني، خلال الحرب القائمة منذ ثلاثة أسابيع في المنطقة.

وقالت ‏القيادة المركزية الأميركية في تصريحات صحفية: "استهدفنا مخازن صواريخ باليستية إيرانية، رادارات إيرانية تستخدم في تهديد الملاحة البحرية".

ولفتت إلى أن "إيران خسرت قدرات قتالية كبيرة منها آلاف الصواريخ والمسيّرات، واستهدفنا كذلك 130 سفينة إيرانية"، مبينة أن "قدرات إيران تشهد تدهورا كبيرا".

وتابعت القيادة: "ألقينا قنابل بزنة 5 آلاف رطل على مخابئ إيرانية، ومصممون على مواصلة المهمة ضد إيران، وسنواصل استخدام القوة المميتة".