‏القيادة المركزية الأميركية تنفي مهاجمة إحدى سفنها من قبل الحرس الثوري

شفق نيوز- واشنطن

نفت ‏القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، مهاجمة إحدى سفنها من قبل الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن هذه "المزاعم" بحسب وصفها "زائفة".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن "مزاعم الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة إحدى سفننا وقتل وإصابة 200 جندي أميركي زائفة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت، استهداف سفينة دعم قتالية أميركية، ملوحاً باستهداف بقية القطع البحرية التابعة للجيش الأميركي، في حال استمرار الهجمات على إيران.

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري: إن "سفينة الإسناد القتالي الأميركية MST تعرضت لإصابة مباشرة وقوية بصواريخ القوة البحرية".

وأضاف، "ستكون بقية القطع والأصول البحرية التابعة للجيش الأميركي، في حال استمرار الهجمات، ضمن مدى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيرة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.