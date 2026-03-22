القيادة المركزية الأميركية تنفي إسقاط طائرة مقاتلة داخل إيران

نفت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، ما وصفتها "الشائعات المتداولة" بشأن تحطم طائرة أميركية داخل إيران، مؤكدة أن جميع الطائرات المقاتلة الأميركية سالمة ولم تُسقط طهران أي منها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن "الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحطم طائرة أميركية داخل إيران في وقت مبكر من صباح الأربعاء لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة"، مضيفة أن "إيران لم تُسقط أي طائرة مقاتلة أميركية، وجميع الطائرات تم التأكد من سلامتها".

وأضافت أنها نفذت "أكثر من 8000 طلعة جوية خلال العمليات"، مؤكدة مجدداً أن "إيران لم تُسقط أي طائرة مقاتلة أميركية وأن جميع الطائرات تم التأكد من سلامتها".

وفي فجر الاربعاء 19 مارس/ آذار 2026، اضطرت مقاتلة من طراز F-35A تابعة لسلاح الجو الأميركي إلى إجراء هبوط اضطراري في قاعدة جوية إقليمية بالشرق الأوسط بعد تعرضها لإصابة بنيران أرضية أثناء مهمة قتالية فوق الأجواء الإيرانية بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، أن الطائرة هبطت بسلام وأن حالة الطيار مستقرة، مشيراً إلى حينها أن التحقيقات لا تزال جارية في ملابسات الحادث، وفقاً لموقع فوربس.

بالمقابل، نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة استهداف الطائرة وإصابتها مباشرة فوق المنطقة الوسطى من البلاد في تمام الساعة 2:50 صباحاً بالتوقيت المحلي.