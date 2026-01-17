القيادة المركزية الأميركية تدعو لوقف التصعيد في سوريا

شفق نيوز- واشنطن

دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، يوم السبت، إلى منع التصعيد في سوريا والسعي إلى حلّ النزاع عبر الحوار، مع التأكيد على أهمية وقف العمليات العسكرية الهجومية في بعض المناطق.

وقال كوبر، في بيان، إن "القيادة المركزية الأميركية ترحّب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي إلى حلّ النزاع عبر الحوار"، مشدداً على ضرورة أن "تتوقف قوات الحكومة السورية أيّ عمليات هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة".

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية أن "ملاحقة تنظيم داعش بقوة، وممارسة الضغط العسكري المتواصل، يتطلبان تضافر جهود الشركاء السوريين بالتنسيق مع القوات الأميركية وقوات التحالف"، لافتاً إلى أن "سوريا التي تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها تُعد أمراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وكان الجيش السوري قد اعلن في وقت سابق، مساء اليوم، منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة عقب استهداف دورية له وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا).

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية أطرافًا تابعة لدمشق بخرق الاتفاق قبل اكتمال انسحابها، محذّرة من تصعيد إضافي في حال عدم الالتزام ببنوده.