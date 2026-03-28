القيادة المركزية الأميركية: استهداف أكثر من 11 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، تنفيذ أكثر من 11 ألف طلعة قتالية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران منذ بدء الحرب، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأهداف بنحو ألف هدف مقارنة بإعلانها السابق.

وقالت القيادة في بيان، نشر على موقعها، إنها ضربت "أكثر من 11 ألف هدف في 11 ألف طلعة قتالية"، موضحة أن الأهداف شملت "مقار الحرس الثوري وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ الباليستية في إيران".

وأضافت أن قائمة الأهداف تضمنت أيضاً "سفناً وغواصات ومواقع الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة الإيرانية".

وبحسب البيان، فإن العدد الجديد يمثل زيادة بنحو ألف هدف منذ يوم الخميس الماضي، عندما أعلنت القيادة استهداف أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد ذكرت قبل ذلك بيومين أنها نفذت ضربات على أكثر من 9000 هدف منذ بدء الحرب، في مؤشر على تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.