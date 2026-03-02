القوات الإيرانية تغرق سفينة ثانية في مضيق هرمز حاولت عبوره

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الاثنين، بغرق سفينة ثانية في مضيق هرمز عقب استهدافها من قبل القوات الإيرانية، بسبب محاولتها عبور المضيق.

وقالت تسنيم عبر قناتها على تلغرام، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "سفينة أخرى مخالفة حاولت المرور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز تعرضت للضرب وهي الآن تغرق".

يشار إلى أن تلفزيون إيران أكد يوم أمس الأحد، أن ناقلة نفط تم إغراقها بعد استهدافها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وتنتظر نحو 150 ناقلة نفط متوقفة في المياه المفتوحة بالخليج، متجنبة المرور عبر المضيق الحيوي، في مؤشر على تصاعد المخاطر البحرية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأفادت وكالات الأنباء بتضرر ناقلتَي نفط حتى الآن نتيجة الهجمات الإيرانية قرب مضيق هرمز.

ويأتي هذا التطور بعد الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، حيث بدأت ناقلات النفط والغاز بشكل متزايد في تجنب المرور عبر مضيق هرمز، ما يعكس مستويات متزايدة من الحذر داخل قطاع الشحن البحري.