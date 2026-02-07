القوات الإيرانية تحصل على تعزيزات جديدة لـ"صد أي هجوم محتمل"

شفق نيوز- طهران

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، أن طهران حصلت على تجهيزات ومعدات عسكرية جديدة تعزز من قدرتها الدفاعية في مواجهة أي تهديد محتمل.

وقال المستشار الأعلى لرئيس الهيئة اللواء حسين اشتري، في تصريحات اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "القوة الدفاعية الإيرانية بلغت مستوى ردع فعّالاً"، مشيراً إلى أن بلاده "لا تسعى إلى الحرب ولا تعتدي على أي دولة، لكنها سترد بقوة على أي اعتداء يطال سيادتها، انسجاماً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي".

وأضاف أن "قدرات القوات المسلحة الإيرانية اليوم تفوق ما كانت عليه خلال حرب الأيام الـ12"، مشيراً إلى أن "القوة الدفاعية الحالية كفيلة بمنع أي مغامرة عسكرية ضد إيران"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "العدو يدرك جيداً أننا امتلكنا تجهيزات نوعية جديدة، وإذا ما استُخدمت في ساحة المعركة فسيُجبر على التراجع"، مؤكداً أن أي تصعيد من جانب الخصوم سيُقابل برد أقوى وأكثر حسماً من السابق.

وختم اشتري بالقول إن إيران تعتمد سياسة الردع والدفاع المشروع، مع الاستعداد الكامل للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وفي السياق ذاته، حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، من أن أي "مغامرة عسكرية" ضد إيران ستترتب عليها تكاليف باهظة، مؤكداً أن فرض الحرب على إيران سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة الاستقرار في عموم المنطقة.

وقال موسوي في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أي محاولة لفرض الحرب على إيران ستفشل استراتيجياً، وستؤدي إلى تداعيات خطيرة وغير قابلة للتعويض على الجهات التي تقف وراءها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء متوترة أعقبت جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط استمرار الشكوك بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي بين الطرفين.

وكان موقع أميركي، قال إن واشنطن بعثت موفدين لها إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بالتزامن مع المفاوضات مع إيران في رسالة مباشرة منها بإمكانية استخدام ورقة القوة.

وقال موقع أكسيوس في تقرير له تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف زارا حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر العرب، ممثلين عن الإدارة الأميركية".

وأضاف الموقع، أن "زيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، هي رسالة إلى الإيرانيين في ضوء المفاوضات الجارية بين البلدين".

ورجّح الموقع، أن تكون حاملة الطائرات أبراهام لينكولن "رأس الحربة في أي هجوم أميركي مستقبلي على إيران".

ونقل الموقع عن ستيف ويتكوف قوله من حاملة الطائرات لينكولن، إن "الغرض من الزيارة أن نظهر للعالم معنى الجاهزية والعزيمة وأن قواتنا في حالة تأهب دائم".

وأضاف أن "تحركنا للدفاع عن مصالحنا وردع خصومنا".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق يوم السبت، عن وجود بعض التقديرات تذهب نحو تفعيل خيارات "الردع البحري" في حال تصاعد التهديدات العسكرية.

وانتهت، أمس الجمعة، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت، في العاصمة العمانية مسقط.