القوات الأميركية تقتل إرهابياً من تنظيم "القاعدة" في سوريا

شفق نيوز- متابعة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قتل أحد القياديين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نفذت قواتها ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بالقاعدة.

وبينت "كان محمد عبد الوهاب الأحمد عضواً في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر "تبقى القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لتعطيل وهزيمة جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات. سنواصل الدفاع عن وطننا ومقاتلينا وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وما بعدها".