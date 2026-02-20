القوات الأميركية تعلن جاهزيتها لضرب إيران بدءا من الغد

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأميركية، يوم الجمعة، بأن مسؤولين كبار في الأمن القومي الأميركي، أبلغوا الرئيس دونالد ترمب، بأن قواتهم العسكرية جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران بدءًا من يوم غد السبت.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" عن دبلوماسيين، أن المهلة قد تكون أقصر، موضحين أن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تنفيذ الضربة.

ووصفت المناقشات داخل البيت الأبيض بأنها متحركة ومستمرة، في ظل موازنة الإدارة بين مخاطر التصعيد من جهة، والتداعيات السياسية والعسكرية لخيار الامتناع عن التحرك من جهة أخرى، بحسب الصحيفة.

وأمهل ترمب، أمس الخميس، إيران مدة 15 يومًا حدًا أقصى لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين أو مواجهة "أمور سيئة"، فيما دافعت الجمهورية الإسلامية مجددًا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

وذكرت المصادر أن وزارة الحرب الأميركية ستعمل على نقل بعض الأفراد مؤقتًا من منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي إلى أوروبا أو إلى داخل الولايات المتحدة، تحسبًا لأي تحرك عسكري محتمل أو رد إيراني في حال تنفيذ العملية، وفقًا لعدة مسؤولين.

وأشار أحد المصادر إلى أن إعادة تموضع الأصول والقوات قبل أي نشاط عسكري محتمل يُعد إجراءً اعتياديًا، ولا يعني بالضرورة أن الضربة باتت وشيكة.

يأتي ذلك في وقت جددت فيه إيران تهديداتها ضد القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال تعرّضها لهجوم، في رسالة أرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

واستأنف الجانبان الثلاثاء المباحثات التي تتوسط فيها عُمان. وبعد جولة أولى في مسقط في السادس من شباط/فبراير، عقدت الثانية في مقر إقامة السفير العماني في جنيف.

وفي الوقت نفسه، حذر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تبحر على مسافة مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.

ونشرت واشنطن حاملة طائرات على بعد مئات الكيلومترات من سواحل إيران، بينما تتجه حاملة ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط. كما تنشر أسرابًا من الطائرات الحربية وعشرات آلاف الجنود في قواعد إقليمية.