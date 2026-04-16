القوات الأميركية تخلي آخر وأكبر قواعدها العسكرية في سوريا

شفق نيوز - دمشق

أخلت القوات الأميركية بشكل كامل، صباح اليوم الخميس، قاعدة "قسرك" شمال غربي محافظة الحسكة السورية وسلمتها إلى الفرقة الـ60 في الجيش السوري.

وتُعد القاعدة أكبر وآخر القواعد التي كانت تتمركز بها القوات الأميركية في البلاد، وبهذا الانسحاب باتت سوريا خالية من التواجد العسكري للولايات المتحدة.

يأتي هذا بالتزامن مع ما أكدته التقارير الواردة في آذار/مارس بدء إخلاء قاعدة "قسرك" بريف الحسكة، ونقل معدات التحالف الدولي باتجاه إقليم كوردستان العراق على أن تنتهي العملية بشكل نهائي وكامل في منتصف نيسان/أبريل الجاري

وبدأت القوات الأمريكية منذ شباط/ فبراير 2026 عملية انسحاب تدريجي من قواعدها في سوريا، بما في ذلك "التنف" و"الشدادي".