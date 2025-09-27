القضاء الإيراني يلاحق وسائل إعلام "أخلّت بالأمن النفسي" بعد آلية الزناد

شفق نيوز- طهران

حذّرت النيابة العامة في طهران، يوم السبت، من اتخاذ إجراءات قضائية بحق وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تسببت في "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع" عقب تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن النيابة باشرت برصد ما ينشر في الفضاء الإلكتروني، مؤكدة أنها فتحت ملفات قضائية بحق بعض المواقع وقنوات "تليغرام" التي نشرت أخباراً أثارت القلق بين المواطنين.

وبحسب التقرير، فإن بعض المنصات الإعلامية نشرت بشكل متزامن محتوى يثير المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، وذلك بعيد التصويت في مجلس الأمن الدولي حول الآلية المذكورة، الأمر الذي اعتبرته السلطات "مخالفاً لمتطلبات تهدئة الشارع والحفاظ على استقرار المجتمع"، ولا سيما أن تلك الأخبار جرى تداولها وتضخيمها لاحقاً من قبل وسائل إعلام معارضة لإيران.

ودعت النيابة العامة وسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والحذر في تغطياتها، محذرة من أن أي تجاوز في هذا السياق سيقابل بإجراءات قانونية مناسبة.