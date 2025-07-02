القضاء الإيراني يتحرك لمقاضاة غروسي دولياً

شفق نيوز – طهران

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأربعاء، عن تحركات قانونية لمقاضاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على خلفية اتهامه بتقديم تقارير "مضللة ومزوّرة" ساهمت في تسهيل "الاعتداءات الأميركية" على المنشآت الإيرانية.

وقال معاون الشؤون القضائية في السلطة القضائية، في تصريح اوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن محاكمة غروسي غيابياً تُعد من القضايا الدولية ويجري العمل على متابعتها عبر القنوات المختصة، مؤكداً أن غروسي "يجب أن يُحاسب على خداعه".

وأشار إلى أن دائرة الحقوق الدولية الإيرانية تعمل حالياً على توثيق ما وصفها بـ"الجرائم"، تمهيداً لتقديم دعاوى قانونية أمام الهيئات الدولية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تلك الاعتداءات.

وفي وقت سابق، اتهمت الخارجية الإيرانية ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية على طهران.

ويقول غروسي، إن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم حاليا إلى درجة تقترب من المستوى العسكري، لكنه أوضح أن الوكالة ليست في وضع يمكِّنها من التأكيد، ما إذا كانت هناك جهود مباشرة لبناء سلاح نووي.