القضاء اللبناني يخلي سبيل القذافي الابن بكفالة ومحاميه يرفض

شفق نيوز- بيروت

أصدر القضاء اللبناني، يوم الجمعة، قراراً بإخلاء سبيل هانبيال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية ضخمة، في حين أوضح محاميه أن موكّله لا يملك مبلغ الكفالة.

ومثل القذافي أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، في إطار متابعته بقضية اختفاء رجل الدين اللبناني الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة لهم إلى ليبيا عام 1978.

وقال نجل القذافي أمام المحقق العدلي، إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها، حيث كان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء الصدر.

وقرر القضاء إخلاء سبيل القذافي الابن بكفالة مالة قدرها 11 مليون دولار أميركي.

وتعليقاً على القرار، قال محامي هانيبال القذافي، الفرنسي لوران بايون، إن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه"، مؤكداً أنه سيطعن في الكفالة.

وأشار المحامي إلى أن موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

وكان القذافي الابن قد احتجز في لبنان لمدة 10 سنوات، لم يخضع خلالها لمحاكمة.

وكانت فصائل لبنانية حمّلت حكومة القذافي، الذي أطيح عام 2011، المسؤولية عن اختفاء الصدر، قائلة إن ليبيا خطفته خلال الرحلة.

وفر هانيبال القذافي من ليبيا عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات على حكم أبيه، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا التي تقول محاميته إنه خُطف منها إلى لبنان في 2015.