القبض على منفذي تفجير مسجد الإمام علي في حمص

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، القبض على شخصين متهمين باستهداف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمحافظة حمص، الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وحداتنا الأمنية في محافظة حمص، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على أحمد عطا الله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "العنصرين مسؤولان عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب الشهر الماضي".

وكان تفجير عبوة ناسفة قد وقع أثناء صلاة الجمعة في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم فورا لتلقي العلاج.

وتبنت حينها جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "سرايا أنصار السنة" الهجوم، في بيان نشرته على منصة "تلغرام".