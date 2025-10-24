الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم غزة للجنة "تكنوقراط" مؤقتة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت الفصائل الفلسطينية، يوم الجمعة، عن اتفاق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، لتسيير شؤون الفلسطينيين في القطاع.

وقالت الفصائل التي اجتمعت بمشاركة ممثلين عن حركتي حماس وفتح، إن "المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض أشكال الضم والتهجير".

وأضافت في بيان مشترك أن "الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية، وضرورة العمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".

وقالت الفصائل إنها اتفقت على "دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".

وشددت الفصائل على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، داعية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء القطاع كافة.

وطالبت باستصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

ودعت إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل الفلسطينية كافة، للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.