"الفصائل العراقية" تعلن ايقاف عملياتها العسكرية لاسبوعين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت تنسيقية "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم فصائل مسلحة شيعية، إيقاف عملياتها العسكرية في العراق والمنطقة.

وذكرت التنسيقية، في بيان مقتضب، أن قرار الإيقاف يشمل العمليات العسكرية خلال مدة أسبوعين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التعليق أو نطاقه.

يأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان، تضمن تعليق الهجمات المتبادلة وإتاحة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تقارير عن موافقة إسرائيل على التهدئة.