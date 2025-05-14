"الفساد" يدخل الرئيس الموريتاني السابق السجن 15 عاماً

شفق نيوز/ قضت محكمة الاستئناف الموريتانية المتخصصة بالفساد، يوم الأربعاء، بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خمسة عشر عاماً نافذة، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية.

كما قررت المحكمة تغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي.

وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعدة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم.

وجاء نطق الحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا واهتماما كبيرا من الشارع الموريتاني.

وقررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.

وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.