الفساد والمخدرات يضربان مكتب وزيرة إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، مديرة مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان ومستشارا سابقا لها على ذمة شبهات فساد، والعثور على مختبر مخدرات مرتبط بالقضية.

وجاء الاعتقال بعد سلسلة مداهمات وتفتيش في منازل ومقار عمل المشتبه بهما.

وكشف تفتيش منزل مديرة المكتب عن مفاجأة مروعة تمثلت في مختبر مجهز لزراعة وتجارة المخدرات، ما أثار صدمة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، ودفع التحقيق للتوسع ليشمل شبهات جنائية إضافية تتعلق بالمخدرات والاتجار غير المشروع.

يأتي هذا التطور بعد تحقيق صحفي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، كشف، أن "الوزيرة جولان استخدمت صلاحياتها وموارد الدولة المخصصة لها بحكم منصبها لتعزيز مصالحها السياسية والشخصية".

وتعد الوزيرة ماي جولان من الشخصيات البارزة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، مما يمنح هذه القضية بعدا سياسيا حساسا قد يؤثر على الاستقرار الحكومي.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من جولان أو مكتبها، بينما تواصل الشرطة والنيابة العامة التحقيق في القضية التي تتكشف تفاصيلها تدريجيا.