"الغضب الاقتصادي".. واشنطن تستعد للاستيلاء على السفن الإيرانية في هرمز

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم السبت، عن استعداد الولايات المتحدة للاستيلاء على السفن التجارية الإيرانية في هرمز.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن "واشنطن تخطط للاستيلاء على السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية".

وأضافت أن، الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران خلال الأيام المقبلة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متفائل بأن حملة "الغضب الاقتصادي" على سفن إيران ستسهل التوصل إلى اتفاق.

وأكدت أن الخزانة الأميركية وسعت نطاق العقوبات على السفن المتعاملة مع إيران، وأن الهدف من حملة "الغضب الاقتصادي" إجبار إيران على فتح مضيق هرمز بالكامل.

وأشارت إلى أن البحرية الأميركية ستوسع حملتها على سفن إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

يأتي هذا تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في وقت سابق من اليوم، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.