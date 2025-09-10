الغزيون يلجأون إلى "ترقيع الملابس" بدلا من شراء الجديد (صور)

شفق نيوز- غزة

تحت وطأة الحرب المستمرة والحصار المفروض، يعيش سكان قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة انعكست بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية، وأحد أبرز ملامحها، عودة الكثير من الأهالي إلى ترقيع الملابس القديمة والممزقة بدلاً من شراء قطع جديدة، حيث ارتفعت أسعار الألبسة بشكل كبير وتجاوزت قدرة معظم العائلات الشرائية، ما دفعهم إلى البحث عن حلول بديلة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

محمد يونس، وهو خياط يبلغ من العمر 70 عاماً، يروي تجربته لوكالة شفق نيوز قائلاً: أنا عمري 70 عاماً وعدت للعمل في الخياطة بعد تركها 20 عاماً بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في الوقت الراهن، لم تكن آلة الخياطة هذه متوفرة أصلاً عندي لكن بمساعدة بعض الخيريين اشتريتها".

ويضيف: "اليوم نعمل للناس حيث نعيد ترقيع وخياطة الملابس القديمة والممزقة، حيث لم تعد الملابس الجديدة متوفرة لدى الأهالي بسبب عدم القدرة على شرائها".

ويتابع "نأخذ شيكل واحد (30 سنت) مقابل ترقيع كل قطعة، وهذا يساعد في توفير الخبز والطعام لنا"، مشيراً إلى أن "الأطفال سيمشون في الأزقة والشوارع دون ملابس إذا لم نقم بهذه المهمة، لأن الوضع أصعب مما يتوقع الناس في الخارج".

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحيلة، لوكالة شفق نيوز أنه "في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بوتيرة متسارعة وارتفاع تكاليف المعيشة، أُجبر عدد كبير من الخياطين على العودة لهذه المهنة واستخدم البعض آلات الخياطة القديمة وذلك لتأمين لقمة العيش".

ويشير الحيلة إلى أن "الأوضاع الاقتصادية السيئة لم تنعكس على الخياطين فقط، بل أثرت أيضاً على شريحة واسعة من السكان في غزة الذين لجأوا إلى ترقيع الملابس وخياطتها مراراً بدلاً من شراء قطع جديدة أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية".

ويؤكد الخبير الاقتصادي: "الأزمة دفعت التجار والحرفيين إلى ابتداع أفكار جديدة للتعايش مع الوضع، وهو فن من فنون البقاء وقهر الفقر والتحديات الموجودة".