العفو الدولية: طفلان في إيران يواجهان حكم الإعدام

لافتة من احتجاج سابق ببرلين ضد الإعدام بإيران (رويترز)

شفق نيوز- لندن

حذرت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، من أن طفلين من بين 30 معتقلاً في إيران يواجهان خطر الإعدام على خلفية احتجاجات كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وأوضحت المنظمة ومقرها لندن، أن الطفلين يبلغان من العمر 17 عاماً ويحتجزان حالياً في مراكز إصلاح وتأهيل، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع إصدار حكم الإعدام على من لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة المزعومة.

وأضافت أن بعض المعتقلين ينتظرون المحاكمة أو يخضعون لإجراءات قضائية تنتهك حقوقهم، مشيرة إلى أن ثمانية منهم حُكم عليهم بالإعدام بعد أسابيع قليلة من توقيفهم.

ودعت "العفو الدولية" السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام فوراً، وحثت الدول على اتخاذ "إجراءات دبلوماسية عاجلة" لمنع تنفيذها.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، ديانا الطحاوي، إن "السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع المطالب الشعبية بالتغيير، متجاهلة حق الحياة والعدالة".

وأضافت الطحاوي أن الأطفال والشبان يشكلون شريحة كبيرة من المعتقلين، مشيرة إلى أن العدد الفعلي المعرّض للخطر قد يكون أكبر بسبب الاحتجاز الانفرادي والاختفاء القسري والتعذيب للحصول على اعترافات.

وخلصت "العفو الدولية" إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في إيران أصبح أداة متزايدة لقمع المعارضين والمحتجين، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الإعدامات خلال عام 2025، في إطار سلسلة انتقادات دولية لسجل طهران في حقوق الإنسان.