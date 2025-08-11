العفو الدولية: حرب غزة حصدت من الصحفيين ما لم يحدث بأي نزاع

شفق نيوز- غزة

أكدت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، أن الصراع الدائر في قطاع غزة سجّل أعلى حصيلة من القتلى في صفوف الصحفيين مقارنة بأي نزاع حديث آخر.

وأدانت المنظمة بشدة في بيان "قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين في غارة جوية على خيمتهم الإعلامية في مدينة غزة المحتلة".

وأضافت "كان أنس الشريف وزملاؤه عيون وصوت غزة. على الرغم من تجويعهم وإرهاقهم والتهديد بقتلهم وصبرهم على ألمهم الكبير، استمروا في مراسلتهم الشجاعة من الخطوط الأمامية".

وتابعت "لم يسبق لأي نزاع في التاريخ الحديث أن حصد هذا العدد الكبير من الأرواح في صفوف الصحفيين، مقارنة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "يجب إجراء تحقيق مستقلّ ومحايد في قتل الصحفيين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة والتعويض لعائلاتهم".

وختمت المنظمة بالقول "يجب أن تتحرك الدول بسرعة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الآن".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد أفاد بأن "الاحتلال الإسرائيلي اغتال 5 صحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة"، فيما أكدت قناة الجزيرة في بيان مقتل صحفييها أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم زاهر، محمد نوفل، ومؤمن عليوة خلال القصف.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن استهداف الصحفي أنس الشريف، متهماً إياه بـ"قيادة خلية تابعة لحركة حماس"، وزاعماً امتلاكه أدلة تثبت "تورطه في أنشطة إرهابية"، من بينها "الترويج لإطلاق قذائف صاروخية ضد إسرائيل".

وكان الشريف قد نفى هذه الاتهامات سابقاً عبر منشور على حسابه في منصة "إكس"، مؤكداً أنه لا ينتمي لأي جهة سياسية، ومشدداً على أن مهمته الوحيدة هي "نقل الحقيقة من أرض الواقع، كما هي، دون تحيز".