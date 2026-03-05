العراق يمنح التونسيين تأشيرة دخول لمدة 7 أيام عند المعابر الحدودية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت السفارة التونسية في بغداد، يوم الخميس، عن منح السلطات العراقية للتونسيين المقيمين في الدول المجاورة للعراق تأشيرة دخول لمدة 7 أيام عند المعابر الحدودية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، : "نعلم المواطنين التونسيين المقيمين في الدول المجاورة للعراق، أن السلطات العراقية قررت منح تاشيرة دخول صالحة لمدة سبعة ايام".

وأضافت أن "ذلك يتم عبر المعابر البرية الحدودية، لكل من يريد دخول العراق او المغادرة منها".

ويشهد الشرق الأوسط، منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، اضطرابات واسعة في الملاحة الجوية حيث أعلنت شركات طيران كبرى تعليق رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط في ظل المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

جاء ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.