العراق يقود حراكاً دبلوماسياً داخل اليونسكو لحماية المدنيين والمؤسسات التعليمية والثقافية

شفق نيوز- باريس

أعلن الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى اليونسكو، أسعد تركي سواري، اليوم الأربعاء، نجاح مبادرة دبلوماسية عراقية في حشد موقف دولي داخل المنظمة لإدانة استهداف المؤسسات التعليمية والثقافية والمدنيين في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.

وقال سواري في تصريح صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المبادرة طُرحت خلال أعمال الدورة (224) للمجلس التنفيذي لليونسكو، التي عُقدت في باريس يوم الاثنين 13 أبريل / نيسان 2026، بحضور ممثلي الدول الأعضاء ووفود دبلوماسية رفيعة".

وأضاف أن "المبادرة تمثلت في توحيد موقف الدول الأعضاء للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق العلماء والأطفال والنساء والمدنيين، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والمواقع التراثية".

وأوضح أنه "دعا خلال خطاب ارتجالي إلى الوقوف دقيقة صمت تضامناً مع ضحايا الحرب، إلى جانب المطالبة الدولية بمحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين والمؤسسات العلمية والثقافية".

وأشار إلى أن "الجلسة شهدت استجابة واسعة من الدول المشاركة، التي وقفت دقيقة صمت مرفقة بمواقف شجب وإدانة للخسائر البشرية والثقافية، في خطوة استثنائية، نظراً لكون الدعوة إلى الوقوف الصامت تُعد عادة من الصلاحيات الحصرية لرئاسة الجلسات في المنظمات الدولية".

وأكد أن "هذه المبادرة تعكس حضور العراق في الدفاع عن القيم الإنسانية وحماية الإرث الثقافي العالمي"، مبيناً أن "التحرك جاء انطلاقاً من مسؤولية أخلاقية وإنسانية للدفاع عن العلماء والمؤسسات التعليمية والثقافية بوصفها ركائز أساسية لحماية الهوية الحضارية للشعوب".