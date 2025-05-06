العراق يعتزم إرسال 320 ألف طن من القمح إلى لبنان

شفق نيوز/ كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر، يوم الثلاثاء، أن العراق يعتزم إرسال 320 ألف طن من القمح إلى بلاده، إضافة تشغيل الأنبوب التفطي.

وقال جابر في تصربحات صحفية أن وزارة الاقتصاد اللبنانية ستتسلم القمح العراقي قريباً، وذلك عقب زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأشار إلى أن هناك "بحث جدي لتعاون مستقبلي" لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان مع إمكانية تجديد المصفاة في شمال لبنان لتكون قادرة على استعادة دورها بعد حسم الأوضاع في سوريا وتأمين الإمداد عبر أراضيها، إضافة إلى آليات معالجة المستحقات المترتبة على لبنان تجاه العراق لقاءتزويدهبالوقود.