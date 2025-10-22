العراق وسوريا.. إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون واعتقال مطلوبين دولياً

شفق نيوز- دمشق / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية نوعية مشتركة بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق، وذلك ضمن إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب وتجارة المواد المخدّرة وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بناءً على تنسيق ميداني واستخباري مشترك مع الجانب العراقي، وأسفرت عن ضبط 108 كيلوغرامات من الحشيش و1,272,000 حبّة كبتاغون، إضافة إلى القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً ضمن شبكات التهريب العابرة للحدود.

وأضاف البيان أن هذه العملية تمثل امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات السورية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة آفة المخدرات.

وأكدت الداخلية السورية، أن حماية المجتمع من المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشددة على استمرارها في أداء واجبها حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني، ومواصلة تعزيز التعاون الدولي بما يصون أمن سوريا واستقرارها

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية مشتركة مع الجانب السوري أسفرت عن ضبط 320 كيلوغراماً من المخدرات والقبض على مطلوبين دولياً ضمن شبكات تهريب عابرة للحدود.

وأكدت أن العملية جاءت امتداداً لتعاون أمني واستخباري دولي، بعد عمليات مماثلة مع الكويت ودول أخرى، فيما كانت الداخلية السورية قد أعلنت قبلها بيوم عن ضبط 12 مليون حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش في ريف دمشق.