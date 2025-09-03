العراق ضمن أولويات إيران لزيادة أعداد السياح بعد الحرب الأخيرة

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني رضا صالحي أميري، يوم الأربعاء، أن العراق يُعد من بين الدول ذات الأولوية في خطط بلاده لجذب السياح الأجانب بعد التراجع الكبير الذي شهدته السياحة الإيرانية عقب الحرب الأخيرة.

وأوضح صالحي أميري، في تصريحات صحفية، أن الخطة الجديدة تضع العراق ضمن المجموعة الثانية من الدول المستهدفة إلى جانب السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن السوق العراقية تمثل أحد أبرز روافد السياحة الإيرانية، سواء عبر الزيارات الدينية أو السياحة العلاجية.

وأشار الوزير إلى أن إيران استقبلت العام الماضي أكثر من 1.2 مليون سائح علاجي بعائدات قاربت ملياري دولار، لافتاً إلى أن بلاده تسعى لزيادة هذا العدد من خلال تعزيز التعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها العراق.

وأكد أن برامجه تهدف لرفع عدد السياح الأجانب إلى ما بين 9.5 و10 ملايين سائح بنهاية عام 2025، مشدداً على أن التعاون مع العراق سيكون محورياً لتحقيق هذا الهدف.