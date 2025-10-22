العراق رئيساً للجنة الفنية للسياحة في جامعة الدول العربية

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت هيئة السياحة العراقية، يوم الأربعاء، انتخاب مدير العلاقات العامة والإعلام والمنظمات الدولية فيها، علي ياسين، رئيساً للجنة الفنية للسياحة المنبثقة عن المجلس الوزاري العربي للسياحة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن ياسين ترأس الاجتماع الدوري للجنة الفنية للسياحة المنبثقة عن المجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقد حضر الاجتماع مدير إدارة النقل والسياحة في جامعة الدول العربية، بهجت أبو النصر، إلى جانب ممثلي وزارات وهيئات السياحة في الدول العربية الأعضاء.

وخلال جلسة الانتخاب التي عُقدت ضمن أعمال الاجتماع، تم انتخاب علي ياسين بالإجماع رئيساً للجنة الفنية للسياحة، ممثلاً عن جمهورية العراق.

وشهدت أعمال اللجنة الفنية للسياحة مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمثل ركائز العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة.

واستعرض المجتمعون تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السابقة، والإنجازات المحققة في مجالات التنمية السياحية المختلفة.

كما تم بحث مشروع الرؤية العربية للسياحة المستدامة 2030، الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية من خلال السياحة المسؤولة وحماية البيئة والتراث، إلى جانب مناقشة سبل دعم السياحة البينية العربية وتسهيل تنقل السياح وتشجيع البرامج المشتركة بين المقاصد السياحية في الوطن العربي.

وتناول الاجتماع مقترح إنشاء المرصد العربي للسياحة ليكون مركزاً إقليمياً لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات، ومتابعة تطورات القطاع في الدول العربية، فضلاً عن مناقشة تحديث الإستراتيجية العربية للتدريب وبناء القدرات السياحية بما يواكب متطلبات السوق الحديثة.

كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات الخاصة بالسياحة الريفية والثقافية، ومنها المبادرة العراقية التي تهدف إلى تطوير القرى البيئية والسياحة المجتمعية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية السياحية المستدامة.

وفي ختام الجلسة، تم انتخاب جمهورية العراق بالإجماع لرئاسة اللجنة الفنية للسياحة، تقديراً لدورها النشط ومقترحاتها البنّاءة في دعم مسيرة السياحة العربية المشتركة.

وبحسب هيئة السياحة العراقية، فإن فوز العراق برئاسة اللجنة الفنية للسياحة يُعد خطوة إستراتيجية مهمة، لما لهذه اللجنة من دور محوري في صياغة السياسات والمبادرات السياحية العربية، وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة.

كما اعتبرت أن هذا الإنجاز يمثل دليلاً على الثقة المتزايدة بالدور العراقي في تعزيز التنمية السياحية المستدامة، وتفعيل الشراكات الإقليمية، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية المشتركة بين الدول العربية.