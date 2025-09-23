العراق خامس أكبر مشترٍ للعقارات التركية في 2025

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين اشتروا أكثر من 780 منزلا في تركيا خلال 8 أشهر من العام الحالي 2025.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء خامس الدول العالم بشراء المنازل في تركيا حيث بلغ ما اشتروه 783 منزلا في 8 أشهر من العام الحالي" .

وأضافت أن "العراق اشترى خلال شهر كانون الثاني 103 منازل ثم انخفض في شهر شباط الى 99 منزلا، فيما انخفض في شهر آذار/ مارس إلى 72 منزلا، وفي شهر نيسان/ أبريل انخفض الى 70 منزلا، ليرتفع إلى 104 في شهر أيار/مايو، ثم انخفض إلى 97 في حزيران وليعود إلى الارتفاع في تموز/يوليو إلى 120 منزلا فيما اشترى 118 منزلا في آب/ أغسطس".

وأشارت الهيئة إلى أن "شراء المنازل من قبل العراقيين ارتفع في 8 أشهر الأولى بنسبة 4% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت تلك المشتريات 754 منزلا ومنخفضا بنسبة 55% عن عام 2023 التي بلغت المشتريات 1408 منازل".

وبينت أن "الروس كانوا اكثر المشترين للمنازل في الاشهر 8 الاولى من العام الحالي 2253 منزلا تلاه الإيرانيين 1125 ومن ثم الاوكرانيين 900 منزل ومن ثم ألمانيا 808 منازل".

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان/ أبريل 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.