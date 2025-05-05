العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات

شفق نيوز/ قررت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، رفض النظر في القضية التي رفعتها حكومة السودان ضد الإمارات.

وكانت ريم كتيت المسؤولة بوزارة الخارجية الإماراتية، قالت في وقت سابق اليوم، إن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.

وأضافت ريم كتيت في بيان، أن دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم للقوات شبه العسكرية، مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

ووصفت دولة الإمارات الدعوى بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.

وشددت الإمارات خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي على أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية.