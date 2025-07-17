العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء بعد انسحاب المسلحين

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، العثور على عشرات الجثث داخل مستشفى السويداء، بعضها تعود لعناصر في قوات الأمن السورية، وذلك عقب انسحاب مجموعات مسلحة كانت قد سيطرت على المبنى في وقت سابق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني، بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه، وبعد الكشف على الجثث، تبيّن أنها تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل المستشفى".

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة في وقت سابق بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق إلى ثلاثة قتلى و34 جريحاً.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، أمس الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع في سوريا، أبرزها مقر وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي بدمشق، مبررة التصعيد بأنه لحماية "الطائفة الدرزية" في سوريا، بحسب ما جاء في بيانها.

وتشهد محافظة السويداء، جنوبي البلاد، منذ الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي المدينة (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية لإرسال تعزيزات عسكرية لدعم الحواجز الأمنية وفض الاشتباكات.

وفي خضم التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، بينما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقاً من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت، أمس الأربعاء، ببدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء، تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع مشايخ العقل في المدينة.

وسبق ذلك إعلان وزارة الداخلية السورية التوصّل إلى اتفاق مع وجهاء السويداء يتضمن وقف جميع العمليات العسكرية، ووقف الهجمات على قوات الأمن، وترتيبات لإنهاء مظاهر السلاح الثقيل في المحافظة، ودمجها ضمن إطار الدولة السورية.

وأكدت الوزارة في بيانها: "تم الاتفاق على الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام الأطراف بوقف التصعيد ضد القوات الأمنية، وتشكيل لجنة مراقبة مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به".

كما أشار البيان إلى بنود أخرى، من بينها "تنظيم آلية لجمع السلاح الثقيل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، وتحقيق اندماج كامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، واستعادة وتفعيل كافة مؤسسات الدولة".