العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب طهران

شفق نيوز– طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بالعثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة في الحي الصناعي بمدينة برند، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك خلال دورية أمنية نفذتها قوات التعبئة "البسيج" التابعة للحرس الثوري.

وذكر الاعلام الإيراني، أن قوات "البسيج" تنفذ دوريات أمنية واستخباراتية بشكل منتظم لضمان حماية المنطقة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُعثر فيها على معدات لطائرات مسيّرة معادية في ذات المنطقة، كانت قد استُخدمت في هجوم سابق من اسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وصاروخية منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل مواقع إيرانية وأسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين وقادة عسكريين كبار، فيما استهدفت الولايات المتحدة في 22 يونيو/ حزيران ثلاث منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.