العاهل السعودي يدخل المستشفى لإجراء فحوص طبية

شفق نيوز- الرياض

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الجمعة، خضوع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإجراء فحوص طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وجاء في بيان نشره الديوان الملكي، أن "خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض".

ويبلغ الملك سلمان من العمر 90 عاماً، وتولى العرش عام 2015، بينما عيّن نجله محمد ولياً للعهد في 2017، والذي يعدّ الحاكم الفعلي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الملك كان ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء ‌يوم الثلاثاء.

وكان الملك سلمان قد دخل المستشفى مراراً في الأعوام الماضية لإجراء عمليات جراحية وفحوص طبية، وعانى عام 2024 من التهاب في الرئة وتعافى منه، بحسب الديوان الملكي.

كما خضع العاهل السعودي، في أيار/مايو 2022 لتنظير للقولون، وبقي لأكثر من أسبوع لإجراء فحوص أخرى و"بعض الوقت للراحة"، حسبما ذكرت حينها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما أدخل إلى المستشفى في آذار/مارس 2022 لإجراء ما قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها "فحوصات طبية ناجحة" ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب، وخضع قبلها بعامين، لعملية جراحية لاستئصال المرارة.