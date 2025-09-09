العالم يعلق على هجوم إسرائيل في الدوحة

شفق نيوز- الدوحة

أدانت العدد من الدول العربية والدولية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات لقياديين في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء، معتبرينه انتهاكاً صارخاً للسيادة القطرية وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

قطر

وصفت قطر الهجوم الإسرائيلي بـ"الجبان" و"انتهاك صارخ للقوانين الدولية"، مؤكدة أنه تهديد لأمن السكان، ومشددة على عدم التهاون مع السلوك الإسرائيلي.

الإمارات

من جهته أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الهجوم واصفاً إياه بانتهاك لسيادة قطر والقانون الدولي، مؤكداً تضامن الإمارات وحث المجتمع الدولي على ردع إسرائيل.

السعودية

بدورها حذّرت المملكة العربية السعودية من عواقب وخيمة لإمعان "الاحتلال الإسرائيلي في إجرامه ونساند قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات".

لبنان

وفي لبنان، دان كل من وليد جنبلاط وسعد الحريري ونجيب ميقاتي الهجوم، واعتبروه اعتداءً على سيادة دولة عربية وانتهاكاً للقانون الدولي.

حركة الجهاد الإسلامي

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي استهداف إسرائيل لقادة حماس بأنه "عمل إجرامي بامتياز"، مؤكدة أنه يشكل "انتهاكاً للمعايير الإنسانية والقوانين الدولية".

إيران

كما أدانت إيران الهجوم الإسرائيلي معتبرةً إياه انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

العراق

وأدانت الخارجية العراقية الاستهداف أيضاً واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" لسيادة قطر، مؤكدة دعم بغداد الكامل للدوحة في مواجهة أي تهديد لأمنها.

الكويت

وفي السياق أدانت الكويت بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر، واعتبرته انتهاكاً للقوانين الدولية وتهديداً لأمن المنطقة، داعية مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطر وحماية الأمن والسلم الدوليين.

الجزائر

وأعربت الجزائر عن تضامنها مع قطر وأدانت اعتداءات إسرائيل، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف تصعيد الاحتلال الذي يهدد أمن المنطقة.

الأردن

ودان الأردن بشدة القصف الإسرائيلي واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة قطر. وأكد رفضه القاطع للتصعيد الإسرائيلي، مجدداً وقوفه وتضامنه الكامل مع قطر لحماية أمنها وسيادتها.

فلسطين

وأدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس الاعتداء الإسرائيلي واعتبره تهديداً للأمن الإقليمي، داعياً لوقف فوري للتصعيد والحل عبر سلام عادل.

مصر

كما أدانت مصر بشدة الاعتداء الإسرائيلي واعتبرته انتهاكاً لسيادتها والقانون الدولي، مؤكدة دعمها لدور قطر في جهود وقف إطلاق النار في غزة.

تركيا

فيما اعتبرت تركيا الهجوم دليلاً على رفض إسرائيل السلام، مؤكدة دعمها لقطر ودعوتها لضغط دولي لوقف العدوان.

سوريا

وأدانت سوريا بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، مؤكدة تضامنها معها وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذا الاعتداء.

جامعة الدول العربية

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الهجوم الذي شنته إسرائيل على بنايات سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة.

مجلس التعاون الخليجي

وندد الأمين العام لمجلس التعاون بالعملية الإسرائيلية "الجبانة"، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع قطر ووقوفها معها في مواجهة هذا الاعتداء.

الأمم المتحدة

كما ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم، واصفاً إياه بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة قطر".

بابا الفاتيكان

وإلى ذلك، علق بابا الفاتيكان ليو عن الضربات الإسرائيلية على قطر، قائلاً إن "الوضع برمته خطير للغاية".