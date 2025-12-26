الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة من لبنان

شفق نيوز– بيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان.

وذكرت مصادر، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدينة الهرمل شرقي لبنان، ومحيط بلدة بصليا في قضاء جزين جنوبي البلاد، فضلاً عن مناطق شمالها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان ومن بينها ما زعم أنه "مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة".

كما هاجم الجيش، وفق البيان، عدة مباني عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان، مشيراً إلى أن الأهداف التي تم ضربها "تشكل إلى جانب إجراء حزب الله تدريبات عسكرية، استعداداً لشن عمليات ضد إسرائيل".