الطيران الإسرائيلي يشنّ غارات على جنوب لبنان وحزب الله يرد ‏بمسيرات انقضاضية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، غارات جوية على بلدة ‏مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما ردّ حزب الله باستهداف ‏تجمعات لجنود إسرائيليين بمسيرات انقضاضية في بلدة الطيبة جنوبي ‏لبنان.‏

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش فجّر نفقا وبنى تحتية في بلدة ‏القنطرة جنوبي لبنان بـ570 طنا من المتفجرات.‏

وأضافت أن النفق بالقنطرة جنوبي لبنان ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود ‏ولم يتجاوزها.‏

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار بمسغاف عام دوت ‏جراء اعتراض مسيّرات أُطلقت نحو قواته في جنوب لبنان.‏

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن حكومة لبنان ‏وجيشها تعهدا بنزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان وهذه هي النتائج.‏

وأضاف كاتس: "أصدرنا تعليمات بتدمير كل بنية تحتية إرهابية بالمنطقة ‏الأمنية جنوبي لبنان حتى الخط الأصفر"، على حد قوله.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ‏ترمب أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ما يزال هشاً، محذراً من ‏محاولات حزب الله التأثير على المسار التفاوضي القائم مع لبنان.‏

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن حزب الله ‏نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي عبر تكتيكات ‏قتالية تهدف إلى منعه من تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان‎.‎

وأضافت الصحيفة أن الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي ‏داخل الأراضي اللبنانية جرت بموافقة أميركية، وفق ما أوردته الصحيفة.‏