الطيران الإسرائيلي يشنّ غارات على جنوب لبنان وحزب الله يرد بمسيرات انقضاضية
شفق نيوز- الشرق الأوسط
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، غارات جوية على بلدة مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما ردّ حزب الله باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين بمسيرات انقضاضية في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش فجّر نفقا وبنى تحتية في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بـ570 طنا من المتفجرات.
وأضافت أن النفق بالقنطرة جنوبي لبنان ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود ولم يتجاوزها.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار بمسغاف عام دوت جراء اعتراض مسيّرات أُطلقت نحو قواته في جنوب لبنان.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن حكومة لبنان وجيشها تعهدا بنزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان وهذه هي النتائج.
وأضاف كاتس: "أصدرنا تعليمات بتدمير كل بنية تحتية إرهابية بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى الخط الأصفر"، على حد قوله.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ما يزال هشاً، محذراً من محاولات حزب الله التأثير على المسار التفاوضي القائم مع لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن حزب الله نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي عبر تكتيكات قتالية تهدف إلى منعه من تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان.
وأضافت الصحيفة أن الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية جرت بموافقة أميركية، وفق ما أوردته الصحيفة.