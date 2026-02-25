الطيران الهولندي يوقف رحلاته إلى إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت القناة 12 العبرية، يوم الأربعاء، بإيقاف الطيران الهولندي إلى إسرائيل بسبب التوترات الأمنية مع إيران وتوقعات بهجوم أميركي على طهران.

وقالت القناة الإسرائيلية إن شركة الطيران الهولندية أعلنت اليوم، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل مؤقتا.

وكانت القناة 12 العبرية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي يُسرّع استعداداته لمواجهة محتملة مع إيران، وسط تحذيرات إسرائيلية من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، مع الأخذ في الحسبان سيناريو الصراع متعدد القطاعات.

وبينت القناة العبرية أن هذه الاستعدادات تتضمن تفاصيل جديدة حول قدرات طائرات "إف-22" التي وصلت إلى إسرائيل، وسياق انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وذكرت القناة أن وصول طائرات "إف-22"، التي هبطت في إسرائيل أمس الثلاثاء، قد يكون له تأثير كبير في موازين الضغط بين واشنطن وطهران.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة للتوصل إلى "حل متفق عليه وعادل ومتوازن"، وذلك قبيل الجولة الثالثة المرتقبة من المفاوضات مع الولايات المتحدة والمقررة غداً الخميس في جنيف.

وأوضح عراقجي، أن "هناك فرصة غداً في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن"، مؤكداً أن "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن أمر يمكن تحقيقه".