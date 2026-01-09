خاص.. الطيران اللبناني: رحلاتنا الجوية مستمرة باستثناء المتوجهة لإيران

شفق نيوز- بيروت

أكد مدير الطيران المدني اللبناني أمين جابر، مساء اليوم الجمعة، استمرار حركة الطيران في مطار بيروت، نافياً وجود أي خلل يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وقال جابر لوكالة شفق نيوز، إن مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) يتمتع بالجاهزية الكاملة ويواصل استقبال وتسيير الرحلات وفق المعايير المعتمدة، ولا يوجد أي خلل يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وعن الحركة الجوية مع إيران، أوضح جابر، أن "حركة الطيران بين لبنان وإيران متوقفة منذ نحو عام تقريباً"، مشيراً إلى "عدم وجود أي أسباب فنية أو تشغيلية تبرر تعليق الرحلات الجوية باتجاه الشرق".

هذا وأُلغيت اليوم الجمعة رحلات جوية كانت مقررة من دبي والدوحة وإسطنبول إلى مدن إيرانية منها طهران وشيراز ومشهد، دون إيضاح أسباب ذلك.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" عن إلغاء رحلاتها إلى إيران، مؤكدة أنها على تواصل مباشر مع جميع المسافرين المتأثرين بهذا الإلغاء.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء 17 رحلة كانت مقررة يومي الجمعة وغداً السبت إلى كل من طهران وتبريز ومشهد.

أيضاً، أظهر الموقع الإلكتروني لمطار حمد ‌الدولي في العاصمة القطرية الدوحة أن رحلتين على الأقل كانتا مقررتين اليوم الجمعة ألغيتا بين الدوحة وطهران.

وتشهد إيران احتجاجات منذ أسابيع، تجاه الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع الأسعار.

وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى تصعيد أمني، مع فرض قيود على الحركة وإغلاق بعض الطرق والمطارات، وهو ما أثر على حركة الطيران المدني وسفر المواطنين والأجانب على حد سواء.

وتعاني الحكومة الإيرانية بالفعل من أزمة اقتصادية بعد سنوات من العقوبات، وتتعافى من آثار حرب الـ12 يوماً في حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل.