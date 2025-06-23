الطيران العماني يعلق رحلاته مؤقتاً

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين، بأن الطيران العماني علق مؤقتاً رحلاته من وإلى المنامة ودبي والكويت وسط التطورات الإقليمية.

إلى ذلك، عمد كل من العراق والبحرين والإمارات والكويت ومصر، مساء الاثنين، إلى إغلاق مجالهم الجوي على خلفية الضربات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية في قطر.

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة العديد الجوية في قطر، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.