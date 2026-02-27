الطيران التركي يعلق رحلاته من وإلى إيران

شفق نيوز- أنقرة

قررت سلطة الطيران المدني التركية، مساء اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية عبر مطار إسطنبول من وإلى طهران على خلفية التصعيد والتوترات التي يشهدها الشرق الأوسط.

ووفقاً لإشعار مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن قرار السلطات التركية جاء على خلفية تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وعلى وقع هذه التوترات أصدرت العديد من الدول الأوروبية توجيهات لرعاياها وبعثاتها الدبلوماسية في إيران وإسرائيل ولبنان ودولاً أخرى في المنطقة تنصح فيها بمغادرة هذه البلدان أو البحث عن أماكن آمنة في حال تبادل الضربات بين أميركا وإسرائيل وإيران.