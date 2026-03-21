الطاقة الذرية: لا إشعاعات غير طبيعية بعد استهداف ديمونا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء السبت، عدم رصد أي مستويات إشعاع غير طبيعية في دول المنطقة عقب استهداف مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي بصاروخ ايراني، مؤكدة تلقي مؤشرات بعدم حدوث أضرار في مركز الأبحاث النووية في النقب.

وقالت الوكالة إن المعلومات الواردة من دول المنطقة تشير إلى عدم تسجيل مستويات إشعاع غير طبيعية، بعد الاستهداف الذي طال الموقع.

وأضافت أنها تتابع الوضع عن كثب، فيما دعا مديرها العام رافائيل غروسي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري، خصوصاً قرب المنشآت النووية.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام، مساء السبت، بتضرر مفاعل ديمونة جنوبي إسرائيل إثر سقوط صاروخ إيراني، ما أسفر عن إصابات في الموقع.

وتحدثت تقارير عن ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 50 شخصاً، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن استهداف ديمونة جاء رداً على هجوم طال منشأة نطنز النووية.